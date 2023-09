Sinqia (SQIA3) deve deixar a B3 (B3SA3) em novembro deste ano

O CEO da Evertec, Mac Schuessler, disse ao Valor na semana passada que a companhia pretende continuar comprando empresas do Brasil. De acordo com ele, a Sinqia tem um ótimo time de fusões e aquisições (M&A) e deve continuar em busca de opções que fortaleçam as oportunidades de "cross-sell" (venda cruzada).

Sinqia (SQIA3) aceita oferta de R$ 2,4 bilhões para venda à Evertec

O acordo da Sinqia com a Evertec foi divulgada em julho deste ano. O valor pago pela empresa foi de R$ 2,4 bilhões, conforme comunicado pela Sinqia.

A empresa que fez a oferta, a Evertec, é listada na Bolsa de Nova York e pagou um prêmio de 20% em relação ao preço de fechamento da véspera, de R$ 27,19 por papel.

Em maio, quando os diálogos para a compra da Sinqia começaram, os papéis SQIA3 estavam cotadas a R$ 16.

Com a transação, a Evertec incorporaria 100% das ações da Sinqia, com atribuição dos acionistas de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis Classe A (PNA) e Classe B (PNB) da Evertec BR.