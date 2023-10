Sabesp (SBSP3) envia aos municípios proposta de alteração dos contratos de concessão

A paralisação da Sabesp, metrô e CPTM acontece em decorrência de afirmações do atual governador do estado, Tarcísio de Freitas, de que pretende privatizar os serviços de transporte público sobre trilhos e saneamento básico e fornecimento de água de São Paulo.

A partir das 00h do dia 03 de outubro, segundo publicação em do Sindicato dos Metroviários de SP, os serviços irão parar, em uma greve unificada de 24 horas. A paralisação une as discussões dos três serviços, indo contra:

O leilão da Linha 7 - Rubi, que está para ser privatizada no início de 2024;

A tramitação da privatização da Sabesp na Assembleia Legislativa do Estado;

As terceirizações do metrô.

Também no dia 03, está marcada uma assembleia virtual dos grupos às 18h30 para debater as terceirizações e privatizações previstas. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sintaema), José Antonio Faggian, espera-se reunir uma grande maioria dos profissionais de todo o estado, além da presença de parlamentares e representantes de outras categorias.

Quais linhas de metrô vão parar em São Paulo?

No dia 3, as linhas de metrô que devem aderir à greve são a 1-Azul, a 2-Verde, a 3-Vermelha e a 15-Prata.