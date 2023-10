IRB Brasil (IRBR3): Louise Barsi é indicada para concorrer a cargo no conselho de administração

O prêmio emitido total do IRB caiu 17,2% na base anual, para R$ 1,394 bilhão no segundo trimestre.

Já o prêmio emitido no Brasil somou cerca de R$ 994,3 milhões no período, com recuo de 13,8% na comparação com o mesmo período de 2022, "em linha com a estratégia de limpeza da carteira, com descontinuidade de alguns contratos", informou o IRB.

O prêmio emitido no exterior foi de R$ 400,0 milhões no 2T23, com baixa de 24,7% na comparação com o 2T22.

Outros resultados de IRB Brasil

No segundo trimestre, o sinistro retido total foi de R$ 751,5 milhões, queda de 54,8% em relação ao mesmo período de 2022, enquanto o índice de sinistralidade caiu 50,6 pontos percentuais (p.p) na base anual, para 73,6%.

O índice combinado do IRB Brasil, que inclui sinistralidade, comissionamento e demais despesas, foi de 108,3% no 2T23, queda de 46 pontos percentuais na base anual.