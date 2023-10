Oi (OIBR3), Prio (PRIO3) e IRB (IRBR3) aquecem mercado nesta terça; veja destaques

Segundo a Prio, a produção diária no terceiro trimestre de 2023 (3T23) foi de 99.910 boepd, ante 91.094 no trimestre anterior. Em relação a vendas de óleo, a produção foi de 9.762.124 bbl, em comparação com 7.155.830 no trimestre anterior.

IRB

O megainvestidor Luiz Barsi, em conjunto com a Bonsucex Holding, enviou uma notificação ao IRB Brasil (IRBR3) indicando sua filha, Louise Barsi, como candidata a um cargo de membro do conselho de administração.

Atualmente, Louise é sócia-fundadora da Ações Garantem Futuro (AGF), atua como conselheira de administração na Eternit (ETER3) e é conselheira fiscal na Klabin (KLBN11).

Saraiva

A Saraiva (SLED4) anunciou que, por questões de foro pessoal, recebeu o pedido de renúncia de Olga Maria Barbosa Saraiva, membro e Presidente do Conselho de Administração da Saraiva.