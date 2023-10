Escalada do dólar traz mais investidores para a renda fixa, diz especialista

O dólar vem mostrado uma alta relevante nas últimas semanas, não só rompendo a barreira dos R$ 5, mas também mostrando seu maior patamar de preço em janelas de meses.

Segundo o CEO da gestora Multiplike - que movimentou R$ 30 bilhões em crédito nos últimos ano -, Volnei Eyng, a escalada do dólar faz o investidor voltar à renda fixa.

O especialista explica que a alta do dólar na véspera - quando subiu a R$ 5,15 - está mais relacionada às condições do mercado internacional do que aos movimentos internos.