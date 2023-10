Klabin (KLBN11) e Suzano (SUZB3) devem apresentar resultados mais fracos no 3T23, prevê Itaú BBA

Já os embarques consolidados de celulose deverão chegar a quase 2,4 milhões de toneladas, queda de 5% no trimestre - refletindo a decisão da Suzano de reduzir a produção no segundo semestre de 2023 - enquanto o preço médio realizado da celulose deverá atingir US$ 525 por tonelada, queda de US$ 46 por tonelada em relação ao trimestre anterior.

"Prevemos uma queda de 3% no trimestre no custo caixa da produção de celulose (excluindo paradas) para R$ 895 por tonelada. O Ebitda da divisão Celulose deverá chegar a R$ 2,4 bilhões, queda de 24% no trimestre e de 68% no comparativo anual".

Segundo as projeções do Itaú BBA, as vendas de papel deverão atingir 331 mil toneladas, aumento de 13% em relação ao trimestre anterior e estável em relação ao mesmo período do ano anterior. "Prevemos uma queda sequencial nos preços realizados de papel em reais para o mercado externo no 3T23".

Para a unidade de papel, a instituição projeta Ebitda de R$ 846 milhões no período, aumento de 16% frente aos três meses anteriores, mas queda de 9% na base anual.

O banco tem recomendação 'outperform' (equivalente a compra) para as ações da Suzano, com preço-alvo a R$ 56.

Nesta quinta (5) os papéis da Klabin caem 1,55%, a R$ 23,51. Já as ações da Suzano cedem 0.31%, a R$ 54,83.