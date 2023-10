Raízen (RAIZ4) inicia operação de planta de etanol de segunda geração no interior de São Paulo

A Raízen (RAIZ4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em linha com sua estratégia de proporcionar soluções avançadas que contribuam para uma economia de baixo carbono, iniciou as operações da nova planta de etanol de segunda geração (E2G) no Parque de Bioenergia Bonfim, na cidade de Guariba, interior de São Paulo.

Com investimento total de R$ 1,2 bilhão, "trata-se da maior planta de etanol celulósico do mundo", disse a companhia em comunicado, com nível de comercialização contratado de 80% sobre sua capacidade nominal de produção de 82 mil metros cúbicos (82 milhões de litros) anuais.

"Desta forma, a Raízen se consolida como a maior produtora mundial e única a operar 2 plantas de E2G em escala industrial (Bonfim e Costa Pinto, ambas no Estado de São Paulo), totalizando capacidade nominal de 114 mil metros cúbicos (114 milhões de litros)", destacou.