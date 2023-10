Banco 'aposta fichas' em ações da Taesa (TAEE11) e ações do Magazine Luiza (MGLU3) despencam no Ibovespa; Veja as mais lidas da semana

O fundo imobiliário URPR11 aumentou seus dividendos novamente e o novo valor para o mês de outubro já foi divulgado.

Por fim, a nova carteira de dividendos da XP conta com recomendações de Banco do Brasil (BBAS3), Taesa (TAEE11), Klabin (KLBN11) e outras companhias.

Confira abaixo um resumo das principais notícias da semana. Para ter acesso às matérias completas, basta acessar os links. Bom final de semana!

1. Taesa (TAEE11): banco 'aposta fichas' em ações da elétrica; entenda

Na carteira 5+ do Banco do Brasil, os analistas do BB incluíram entre as recomendações as ações da Taesa. Nesse portfólio, os papéis da elétrica passam a ter peso igual ao das outras 4 ações recomendadas, que são: BRF (BRFS3), Petrobras (PETR3), GOL (GOLL4) e CVC (CVCB3).

A expectativa dos analistas é de que o retorno com as ações da Taesa no curto prazo fique entre 4% e 8% no curto prazo considerando, dentre outras questões, o seu volume médio diário de R$ 74 milhões.