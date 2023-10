Israel: 7 especialistas preveem impactos do conflito no mercado e nos investimentos

Se começarmos a ver o envolvimento de outros países, como a Arábia Saudita, Irã e outros, aí o preço [dos combustíveis] poderá tornar a subir. Isso, entretanto, vai depender muito se haverá um escalonamento do conflito e os preços fiquem mais altos por mais tempo. Nesse caso, seria possível ver empresas como a Petrobras (PETR4) começarem a repassar o custo para os combustíveis, impactando a inflação. Por enquanto, isso não deve alterar a política monetária, acredita-se ainda que devem vir cortes nos juros, mas isso também vai depender do patamar do petróleo nos próximos meses."

João Daronco, Analista CNPI da Suno Research

"Na minha visão, os dois principais aspectos que o investidor precisa estar atento acerca do conflito são a duração e a intensidade. Caso tenhamos um conflito que se estenda por um longo período, podemos ver preços de algumas commodities subindo de patamar, o que pode beneficiar algumas empresas da bolsa, e prejudicar outras.

O mesmo ocorre caso o conflito escale e tome outra proporção.

Entretanto, cabe ao investidor identificar o que é ruído ou fator de curto prazo e o que pode ser uma mudança estrutural. Não recomendo que investidores mudem suas carteiras pensando no conflito e nem tentando prever os movimentos do mercado. Como diz Peter Lynch: Mais dinheiro foi perdido tentando prever os movimentos do mercado do que no próprio movimento"

Vinícius Vieira, Doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Oxford e Professor na FGV

"O Hamas diz que o principal fator para o conflito, entre os tradicionais, foi a dessacralização da Mesquita de Al-Asqa, localizada em Jerusalém e dominada pelos israelenses. Vale ressaltar que o Hamas não existiria se não fosse a insistência dos muçulmanos em não reconhecer a existência do Estado de Israel, mas por outro lado o Hamas seria uma minoria sem apoio se Israel não perpetrasse essa política dos últimos 15 anos de expansão de assentamentos na Faixa de Gaza. A região equivale a um cerco literal em uma área como da Zona Sul à Zona Norte de São Paulo, com 2,5 milhões de pessoas e com severas limitações a itens básicos, como água. Pelo tamanho territorial, é possível prever uma grande baixa de populações civis com o conflito.