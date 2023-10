Magazine Luiza (MGLU3) lança seu próprio seguro de saúde

O Magazine Luiza (MGLU3) lançou, junto com o BNP Paribas Cardif, o seu próprio seguro de saúde com cobertura de R$ 10 mil para diagnóstico de doenças graves. O anúncio foi feito pela varejista ainda nesta segunda-feira (9).

Ou seja, o seguro de saúde do Magazine Luiza visa o valor para casos de câncer, infarto, AVC e outros problemas de saúde graves para quem for titular do plano.

Além disso, o produto também oferece uma rede de profissionais credenciados que atendem medicina tradicional e complementar.