Mercado mantém IPCA em 4,86% pela quarta semana consecutiva; veja projeções do Boletim Focus

De acordo com o Focus, para 2024, o mercado espera que a taxa de juros termine em 9,00%, Já para 2025, a expetativa é de que a Selic chegue a 8,5%, com manutenção da projeção para o ano seguinte, 2026.

Além disso, o mercado financeiro manteve as suas estimativas do PIB neste ano para 2,92%, as mesmas da semana passada.

No caso do dólar, o mercado financeiro aumentou a previsão para 2023 em R$ 5,00, ante R$ 4,95 na semana anterior.

Resumo do Boletim Focus

Veja, em detalhes, as projeções mais importantes para 2023 e 2024:

2023