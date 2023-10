Allos (ALSO3) assina acordo para desinvestimento em ativos; veja quais são

Além disso, a venda pode gerar um ganho adicional para Allos, com base no resultado de NOI do próximo ano.

"Os desinvestimentos reforçam a capacidade da Allos em realizar transações que gerem valor para o acionista, com a busca constante por oportunidades de otimizar a alocação de capital da companhia", destacou a empresa em seu comunicado.

Ademais, as transações só serão concretizadas depois do cumprimento de condições precedentes, como a auditoria e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Quem comprou os imóveis da Allos?

Em seu comunicado, a Allos não divulgou quem são os compradores das participações nos shoppings.

No entanto, na tarde desta terça-feira (3), o fundo imobiliário HGBS11 divulgou o fechamento de um acordo para a compra de 60% do Shopping Jardim Sul e de 60% das vagas de garagem do condomínio empresarial Jardim Sul.