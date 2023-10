B3 (B3SA3) tem queda anual de 20,9% no volume de negociação de ações, mas número de investidores cresce

Em conjunto com a Nu Asset, gestora de fundos do Nubank, a carteira Ibovespa Smart Dividendos, ou IBSD, foi desenvolvida com o objetivo de reunir empresas que pagam maiores valores proporcionais em relação ao preço da ação.

Além do dividend yield (DY), o índice incluirá frequência e valor constantes ao longo dos anos.

"O primeiro filtro é integrar o Ibov, estar dentre os 85 ativos da carteira. O segundo versa sobre os dividendos. Estamos pegando os 21 que mais pagam dividendos, com uma média ponderada dos últimos 6 anos, dando um peso maior para os anos recentes. Além disso, integramos as companhias que têm normalização de pagamentos extraordinários, para manter constância", explicou Henio Scheidt, gerente de Índices da B3.

A primeira carteira, que vigora até 29 de dezembro de 2023, terá 21 empresas.

Assim como nos demais índices da B3, o rebalanceamento acontece a cada 4 meses, para adequar a composição aos critérios estabelecidos na metodologia.

A carteira poderá ser acessada no site da B3.