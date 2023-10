Casas Bahia (BHIA3) está de "volta ao básico", diz Citi; banco corta preço-alvo

A gestão da Casas Bahia também está levantando um fundo baseado em recebíveis (FIDC) para garantir alternativas de crédito ao consumidor. "Em resumo, o Grupo Casas Bahia deverá operar sob uma rigorosa disciplina de capital, uma vez que a procura por produtos eletrônicos permanece lenta", pontuou a equipe de análise.

"O processo de recuperação deverá ser gradual e a visibilidade da recuperação do setor e da recuperação dos lucros será limitada", acrescentaram.

No online, foco da Casas Bahia é fortalecer posição em eletrônicos, diz Citi

Em relação às operações online, diz o Citi, a gestão disse que o objetivo do negócio 1P (referente ao estoque próprio) é fortalecer sua posição na principal categoria de eletrônicos de consumo (smartphones, TVs e linha branca, por exemplo), e reduzir a escala no 3P (marketplace).

Já nas operações físicas, a Casas Bahia deverá continuar redimensionando seu portfólio, com fechamento de cerca de 40 lojas ainda em 2023. A varejista também busca solidificar ainda mais seu relacionamento com fornecedores de categorias essenciais (eletrônicos, eletrodomésticos), o que será fundamental para garantir seus planos de rentabilidade no longo prazo, apontaram os analistas.

Projeções do Citi para Casas Bahia

No relatório, o Citi cortou as estimativas de receita líquida consolidada para a empresa em 5,5% em 2023, 7,2% em 2024 e 8,6% em 2025. A avaliação do banco reflete a perspectiva mais conservadora para produtos eletrônicos e a estratégia da empresa de focar nos resultados versus crescimento.