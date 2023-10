Embraer (EMBR3): República Tcheca escolhe aeronave C-390 para transporte militar

Além disso, o C-390 Millennium requer um número menor de manutenções em comparação com as outras aeronaves, resultando em maior disponibilidade e menores custos ao longo de seu ciclo de operações.

Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, Bosco da Costa Junior disse que a empresa estava honrada pela seleção do Ministério da Defesa e das Forças Armadas para iniciar as negociações desta aquisição significativa.

"Estamos prontos para fornecer à República Tcheca a mais avançada aeronave de transporte tático disponível no mercado", disse o presidente. "O C-390 Millennium está atraindo a atenção de várias nações ao redor do mundo, devido à sua combinação imbatível de alta produtividade e flexibilidade operacional com baixos custos operacionais."

As negociações iniciais já começaram e preveem a assinatura de um contrato de aquisição de duas aeronaves e suporte associado.

O contrato inclui também uma solução completa de treinamento para pilotos e técnicos, fornecimento de peças de reposição e um plano robusto de entrada em operação com a presença local da equipe da Embraer no país no início do processo.

Países da Europa na OTAN que fecharam acordo com a Embraer (EMBR3)

Após o anúncio, a República Tcheca se torna a sexta nação e o quarto país da OTAN na Europa a escolher a aeronave da Embraer (EMBR3), seguido do Brasil, Portugal, Hungria, Holanda e Áustria.