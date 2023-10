Mercado financeiro tem melhor perspectiva de retornos internacionais em quase 10 anos, diz estrategista do JP Morgan

Gabriela destacou o cenário base nos Estados Unidos, por exemplo, classificando-o como de 'pouso suave' no momento. "Mesmo com uma desaceleração da economia, é um cenário mais positivo, com melhora perspectiva de lucro das companhias", pontua.

Partindo de uma perspectiva otimista, Gabriela acredita que daqui para a frente é provável que o mundo veja histórias positivas de crescimento, mas que pode estar sujeito a mudanças.

"Vemos muita oportunidade no mercado em renda fixa, ações, em segmentos que não temos muita exposição no Brasil, como tecnologia. Só que nunca vamos acertar o momento perfeito. Nunca viremos aqui falar que 'este ano está tudo óbvio'", encerra.