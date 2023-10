Magazine Luiza (MGLU3) cai, enquanto Casas Bahia (BHIA3) sobe no Ibovespa. O que está acontecendo?

As ações de Magazine Luiza (MGLU3) caem nesta quinta-feira (19) no Ibovespa, liderando as perdas do índice, em dia de correção, após encerrar a empresa anotar, na véspera, a terceira maior alta do índice. Os papéis foram impulsionados pelo anúncio de que a varejista vai aderir ao programa Remessa Conforme, podendo assim aumentar sua operação internacional. No lado oposto, as ações de Casas Bahia (BHIA3) disparam.

Perto das 12h30, as ações ordinárias de Magazine Luiza tinham queda de 2,89%, a R$ 1,68, enquanto as de de Casas Bahia (BHIA3) ganhavam 1,92%, depois de operar perto da estabilidade, cotadas a R$ 0,52 0,60. No mesmo horário, o Ibovespa subia 0,21%, a 114.294 pontos.

"É natural uma correção hoje. Na quarta, o Magazine Luiza foi uma das maiores altas da bolsa, e de maneira geral todas as ações do varejo caíram muito forte - então foi bem destoante o desempenho da varejista no dia anterior. Acredito que a alta de Casas Bahia está mais relacionada ao setor, nenhum motivo em especial. O setor inteiro está tendo um bom desempenho, exceto Magazine Luiza, com essa correção", disse Vitorio Galindo, analista de investimentos CNPI e head de análise fundamentalista da Quantzed.