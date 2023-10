Decisão do Nubank no México abre 'nova era', diz BTG

"A transformação da licença actual do Sofipo numa licença bancária representa 'uma nova era para a Nu' no México, já que uma gama mais ampla de produtos ajudará em gradualmente se tornando o principal relacionamento financeiro de seus clientes (o caso de 60% de seus Mais de 80 milhões de clientes no Brasil)", completa.

Essa decisão de mirar mais 'intensamente' os clientes do México vai em linha com as declarações recentes do CEO, David Vélez.

O fundador do banco e executivo afirmou que, no setor bancário, é mais vantajoso se aprofundar em alguns mercados/países em vez de ter uma penetração superficial em dezenas.

O BTG ainda destaca que de acordo com as regulamentações bancárias tradicionais, o atual O índice de capitalização (ICAP) chegaria perto de 40%, quase 4x o valor regulatório exigência (10,5%) e 2x a média do setor (19%).

"Analisando os dados mais recentes da CNBV para o Nubank México, continuamos vendo um portfólio com crescimento estável e índices de inadimplência relativamente elevados, uma vez que o portfólio da Nu no país ainda não amadureceu", concluem os analistas.

Nubank vai valer US$ 100 bilhões?

Ainda nesta semana, analistas do Morgan Stanley fizeram projeções de longo prazo para o Nubank, projetando um market cap de US$ 100 bilhões no ano de 2026.