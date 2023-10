O dólar será sempre será a 'moeda mundial'?

O tema voltou a ser discutido muito tempo depois, durante a crise mundial de 2008, em uma das cúpulas do BRICS, uma parceria entre cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul - e que receberá novos membros a partir do ano que vem.

No discurso de posse da ex-presidente Dilma Rousseff no comando do Banco dos BRICS, no último mês de abril, o presidente Lula (PT) questionou o papel do dólar como moeda universal, e defendeu que os países integrantes utilizem uma moeda própria entre si.

"Eu creio que não seja algo que se deva gastar tanto esforço. Fazer um banco de desenvolvimento eu acho que é algo interessante para você financiar países que têm uma necessidade maior de capital. Neste caso, o Brasil poderia ser um financiado, principalmente no segmento de infraestrutura. Mas uma moeda entre eles, eu acho que não vale muito a pena", defende Fabricio Velloni, da Frente Corretora.

Uma nova moeda entre Brasil e China: alternativa ao dólar?

Recentemente, o presidente Lula e o líder da China, Xi Jinping, assinaram cerca de 20 acordos bilaterais com o objetivo de fortalecer as relações entre as duas nações. Dois deles incluem a viabilização de transações comerciais de câmbio direto entre o real brasileiro e o yuan, visando reduzir os custos ao excluir o dólar da operação, promover o comércio bilateral e facilitar investimentos no Brasil.

Velloni lembra da relação importante que o Brasil possui com o gigante asiático, principalmente em relação à commodity, mas faz um alerta no caso de uma expectativa menor de produção, o que traria uma tendência de redução de demanda por commodity e afetaria o Brasil de forma direta.