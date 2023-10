Lucro do Santander (SANB11) cai 12,5% em um ano, ao atingir R$ 2,7 bilhões no 3T23

O Santander (SANB11) anotou um lucro líquido recorrente de R$ 2,729 bilhões no terceiro trimestre de 2023 (3T23), segundo balanço divulgado na manhã desta quarta-feira (25), antes da abertura do pregão. Com isso, o lucro do banco recuou 12,5% na comparação anual, mas cresceu 18,2% frente ao segundo trimestre do ano.

Já o lucro líquido societário do Santander ficou em R$ 2,644 bilhões entre os meses de julho e setembro deste ano, aumento de 23,1% na base trimestral.

A rentabilidade medida pelo índice de retorno sobre o patrimônio (ROE) do Santander no 2T23 - excluindo ágio - foi de 13,1% ante 11,2% no segundo trimestre, melhora de 1,9 ponto percentual (p.p).