XP (XPBR31) ultrapassa R$ 1 trilhão em ativos de clientes, mostra prévia

Já a base de clientes ativos da XP cresceu 16% na base anual e 10% na comparação trimestral, para o patamar atual de 4,4 milhões. "Esse valor já inclui 0,2 milhões de clientes ativos vindos do Modal", informa a companhia.

No trimestre em questão, a captação líquida total da XP foi de R$ 48 bilhões, representando alta de 38% ante igual etapa de 2022 e de 118% ante o trimestre imediatamente anterior.

A captação líquida de varejo da XP foi de R$ 48 bilhões, enquanto a captação líquida do segmento de grandes empresas foi próxima a zero.

A média de negociações diárias no varejo foi de 2,1 milhões no 3T23, representando uma queda de 9% em comparação com igual período do ano anterior e 2% contra o trimestre anterior, "refletindo volumes mais fracos no mercado de renda variável", segundo a XP.