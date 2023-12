SLC Agrícola (SLCE3) vai pagar R$ 24 milhões em JCP; Veja o valor por ação

Como a data de corte para os proventos é em 27 de dezembro deste ano, as ações da SLC Agrícola passam a ser negociadas como "Ex-JCP" a partir de 28 de dezembro de 2023.

JCP da SLC Agrícola

Valor: R$ 24.000.000,00

Valor por ação: R$ 0,05452740721

Data de corte: 27 de dezembro de 2023

Data de pagamento: 11 de janeiro de 2024

Os investidores terão seus créditos disponibilizados na data do pagamento conforme a conta corrente e domicílio bancário fornecidos para o Itaú Corretora de Valores.

Vale destacar que o pagamento de proventos da SLC Agrícola ainda estará sujeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), conforme a legislação vigente.

No caso dos investidores que não tenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação do banco, agência e conta corrente em seus cadastros, os proventos da SLC Agrícola serão creditados a partir do 3º dia útil após a solicitação.