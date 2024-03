Petrobras (PETR4): BBA eleva preço-alvo, mas mantém recomendação neutra; veja por quê

Em seu relatório mais recente sobre a Petrobras (PETR4), analistas do Itaú BBA mantiveram a recomendação 'neutra' para as ações, após conversas com investidores locais e estrangeiros sobre a decisão do conselho da estatal de não pagar dividendos extraordinários. No entanto, a casa elevou o preço-alvo para os papéis.

Segundo o banco, embora alguns investidores acreditem que o conselho possa eventualmente ser convencido a pagar pelo menos parte dos dividendos extraordinários ao longo do ano, ainda não está claro o que poderia mudar a opinião do conselho e desencadear uma revisão dessa decisão.

"Desta forma, entendemos que a maior parte dos investidores provavelmente irá se agarrar ao rendimento dos dividendos ordinários a partir de agora para avaliar o quão atrativo está carregar os papéis da empresa. Neste sentido, convidamos os investidores a voltarem aos fundamentos para terem uma visão mais clara do potencial de geração de caixa da empresa nos próximos anos", escreve o time de óleo e gás da casa, composto por Monique Natal, Eric de Mello e Bruna Amorim.