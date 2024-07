SNID11 paga hoje (25) dividendos de 1% por cota; veja valores

O SNID11 distribuirá R$ 1,00 por cota em dividendos para seus investidores neste mês de julho. A distribuição está agendada para esta quinta-feira, dia 25.

Os rendimentos refletem os ganhos obtidos em junho, resultando em um dividend yield mensal de 1,00%, com base no preço de fechamento da cota em 28 de junho, que foi de R$ 100,20.

Os investidores que receberão os proventos do SNID11 hoje são aqueles que mantiveram cotas do fundo até o final do pregão de 15 de julho.

Comparado ao mês anterior, os rendimentos do fundo permaneceram estáveis. É importante lembrar que, de acordo com a legislação vigente, os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas.