Ibovespa sobe com commodities em alta; Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) avançam

O Ibovespa iniciou as negociações desta segunda-feira (9) em alta, após despencar mais de 1,4% na última sessão. Por volta das 10h25, o principal índice acionário da bolsa brasileira sobe 0,22%, aos 134.862,14 pontos.

A variação positiva do indicador está sendo impulsionada pelas ações atreladas às commodities. Entre os destaques positivos, os papéis da Vale (VALE3) estão avançando 0,90%, a R$ 57,19, acompanhando os ganhos da cotação do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China.

Além disso, as ações da Petrobras também estão subindo nesta manhã, em linha com o avanço dos contratos futuros do petróleo Brent no exterior. Por volta das 10h30, Petrobras ON (PETR3) ganha 0,32%, R$ 41,26, enquanto Petrobras PN (PETR4) opera em alta de 0,43%, a R$ 37,71.

Por outro lado, os papéis do Grupo Mateus (GMAT3) estão entre os destaques negativos desta manhã, com uma forte baixa de 4,46%, a R$ 7,72. A queda dos papéis acontece após a Receita Federal autuar a companhia em R$ 1,05 bilhão por questões tributárias envolvendo uma de suas controladas, a Armazém Mateus.