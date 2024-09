Proteção de patrimônio: como mitigar a volatilidade na sua carteira de investimentos

A proteção de patrimônio é um dos principais objetivos de um investidor, especialmente em momentos de incerteza econômica global. No Brasil, por exemplo, a discussão atual gira em torno de um novo ciclo de alta na Selic, o que tende a trazer volatilidade para a Bolsa de valores.

Diante disso, a depender da composição da sua carteira de investimentos, o seu patrimônio pode sofrer uma forte turbulência, alternando entre altas e baixas. Contudo, contar com a ajuda de um profissional pode ser uma boa opção para evitar esse tipo de volatilidade.

Igor Castilho, consultor na Suno Consultoria, participou da live do Suno Notícias no YouTube e falou um pouco sobre como se prevenir de grandes quedas da Bolsa. Confira a seguir a explicação do profissional:

A principal forma de se proteger da volatilidade da Bolsa é diversificar e, sobretudo, entender qual é o produto que você está investindo seu patrimônio. Porque quando você sabe, entende qual que é o tipo de produto, você se sente mais seguro.