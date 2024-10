SNEL11 vai pagar dividendos de 13,93% ao ano; saiba o valor por cota

O fundo imobiliário SNEL11 vai pagar R$ 0,10 por cota em dividendos, com quantia se mantendo estável por 4 meses seguidos.

O pagamento de dividendos do SNEL11 vai acontecer no dia 25 de outubro de 2024, porém, apenas aos investidores comprados no fundo até o final do pregão do dia 15 de outubro na Bolsa de Valores.

A partir da cotação final de setembro, que foi de R$ 9,15, o rendimento atual representa um dividend yield (DY) de 1,09% no mês, ou 13,93% ao ano.

Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, conforme regra aplicável a maioria dos fundos imobiliários.