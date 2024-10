Ibovespa fecha em baixa com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar avança

“Apesar de alguns indicadores da China terem vindo acima das expectativas, como a produção industrial e as vendas no varejo, o mercado ainda está cético quanto ao potencial de recuperação sustentável do país, o que afeta diretamente setores como mineração e petróleo. O minério de ferro caiu na China, enquanto o petróleo recuou, impactando negativamente as ações da Vale e Petrobras”, explica Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.

Por outro lado, os frigoríficos apareceram entre os destaques positivos da sessão. As ações da Marfrig (MRFG3) encerraram em alta de 5,97%, a R$ 14,55. Além disso, JBS (JBSS3) avançou 0,29%, a R$ 34,71, e Minerva (BEEF3) subiu 3,12%, a R$ 5,62.

“Entre as altas de hoje, temos as ações da Marfrig, que estão liderando as altas do Ibovespa, impulsionadas pelo relatório recém-divulgado do Goldman Sachs, que iniciou a cobertura dos papéis da empresa com uma previsão de valorização de 31% com base no último fechamento. Esse otimismo atraiu os investidores e favoreceu também as ações da Minerva (BEEF3), que seguem o movimento positivo no setor de alimentos”, destaca o especialista.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial encerrou as negociações desta sexta-feira em alta diante do real e acumulou uma variação positiva de 1,51% na semana. Na sessão de hoje, a moeda norte-americana avançou 0,68%, negociada em R$ 5,698 na compra e na venda. Durante o dia, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 5,629 e a máxima de R$ 5,702.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa