Ibovespa opera em queda com Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4); dólar avança

O Ibovespa iniciou as negociações desta quarta-feira (23) novamente em queda, após encerrar no vermelho por quatro pregões consecutivos. Por volta das 10h18, o principal índice acionário da bolsa brasileira recua 0,54%, aos 129.255,10 pontos.

Em um dia marcado pela queda das commodities no exterior, as petrolíferas, mineradoras e siderúrgicas da bolsa brasileira estão recuando em bloco e contribuindo para a baixa do índice acionário.

Por volta das 10h20, as ações da Vale (VALE3) recuam 1,01%, a R$ 59,80, em linha com a queda de 1,91% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China. No mesmo horário os papéis da CSN (CSNA3) recuam 1,13%, a R$ 11,36, enquanto CSN Mineração (CMIN3) perde 1,17%, a R$ 5,88.

Além disso, acompanhando a variação negativa da cotação do petróleo Brent no exterior, Petrobras PN (PETR4) cai 0,86%, a R$ 35,80, enquanto Petrobras ON (PETR3) recua 0,79%, a R$ 39,13, por volta das 10h23.