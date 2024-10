Ibovespa fecha em leve queda com Vale (VALE3) e Usiminas (USIM5) em alta; dólar avança

A divulgação dos resultados também foi benéfica para a Usiminas (USIM5), que saltou 4,24%, a R$ 6,64, e foi um dos principais destaques da sessão. Entre julho e setembro, a siderúrgica reverteu prejuízo e registrou um lucro líquido de R$ 185 milhões.

Já as ações da Petrobras foram influenciadas positivamente pela alta da cotação do petróleo Brent no exterior e também encerraram as negociações em alta: Petrobras ON (PETR3) subiu 1%, a R$ 39,40, enquanto Petrobras PN (PETR4) avançou 0,70%, a R$ 36,15.

“Entre as quedas, temos HYPE3. As ações da Hypera caíram liderando as quedas do Ibovespa. A possibilidade de uma fusão com a EMS continua no radar, de acordo com analistas. Ontem, após a negativa do conselho da farmacêutica, as ações chegaram a registrar uma queda de 7%”, destaca Christian Iarussi, especialista em mercado de capitais e sócio da The Hill Capital.

Além disso, na contramão de Vale e Usiminas, as ações da Multiplan (MULT3) encerraram em leve queda após a divulgação do balanço de resultados. Os papéis da companhia caíram 0,04%, a R$ 25,10, após a empresa reportar um lucro líquido de R$ 279,6 milhões no terceiro trimestre deste ano, com alta de 6,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Cotação do dólar hoje

O dólar comercial encerrou as negociações desta sexta-feira (25) em alta diante do real, após duas sessões no vermelho. A moeda norte-americana avançou 0,74%, negociada em R$ 5,705 na compra e R$ 5,704 na venda. Durante a sessão, a divisa oscilou entre a mínima de R$ 5,667 e a máxima de R$ 5,713.

“Outro ponto é a alta do dólar, que tem pressionado ainda mais a curva de juros. Quando o dólar sobe, aumenta a expectativa de inflação, e o mercado começa a precificar uma necessidade maior de ajuste na taxa Selic. A possibilidade de uma alta de 75 pontos-base na próxima reunião do Copom acaba ficando mais próxima, ainda mais com as projeções de inflação desancoradas”, explica Iarussi.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa