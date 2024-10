Ibovespa sobe mais de 1% com Vale (VALE3) e grandes bancos; Petrobras (PETR4) cai

Além disso, em um dia marcado por um avanço de mais de 2% do minério de ferro na bolsa de Dalian, na China, em meio ao anúncio de novos estímulos econômicos no país asiático, as ações das mineradoras e siderúrgicas também subiram em bloco. Os papéis da Vale (VALE3) avançaram 1,86%, a R$ 62,88, enquanto CSN Mineração (CMIN3) ganhou 1,85%, a R$ 6,06, e Gerdau (GGBR4) subiu 1,61%, a R$ 18,28.

Outro destaque positivo do dia é Azul (AZUL4), que disparou 13,99%, a R$ 6,11, após anunciar um novo acordo com credores. “Grande destaque para as ações da Azul, que sobem mais de 13% hoje, por conta do acordo com os credores, que além de afastar a empresa do Chapter 11, a recuperação judicial nos EUA, vai adicionar 500 milhões de dólares em caixa vindos de novos empréstimos com garantias prioritárias”, destaca Alves.

Em contrapartida, a cotação do petróleo Brent despencou mais de 6% no exterior, por conta das preocupações causadas pela escalada dos conflitos entre Israel e Irã. O cenário está refletindo nos papéis das petrolíferas brasileiras. Mesmo em meio ao bom humor do mercado brasileiro, Petrobras PN (PETR4) recuou 0,17%, a R$ 36,09, enquanto Petrobras ON (PETR3) perdeu 0,20%, a R$ 39,32.

Cotação do dólar hoje

Após oscilar durante parte da sessão, o dólar comercial encerrou as negociações em leve alta diante do real, próximo da estabilidade. A moeda norte-americana subiu 0,06%, negociada em R$ 5,708 na compra e na venda. Durante o dia, a mínima foi de R$ 5,687 e a máxima de R$ 5,721.

Maiores altas e baixas do Ibovespa

Última cotação do Ibovespa