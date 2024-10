Renda Fixa na bolsa de valores? Conheça os ETFs de renda fixa

Silveira ainda ressalta as vantagens tributárias dos ETFs, que não possuem a cobrança de come-cotas e não incidem IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), otimizando os retornos. "A simplicidade é um ponto forte. O ETF faz a gestão automática dos reinvestimentos e oferece uma alíquota de imposto de renda constante, aplicada apenas no resgate, o que é um diferencial em comparação com os títulos individuais", afirma.

Por outro lado, ela alerta que a principal desvantagem dos ETFs de renda fixa está na impossibilidade de “travar” uma taxa de retorno específica até o vencimento. "A rentabilidade do ETF depende do comportamento da carteira e da marcação a mercado dos títulos, o que traz menos previsibilidade em relação aos títulos comprados individualmente."

Quais são os melhores ETFs de renda fixa?

Os ETFs de renda fixa têm ganhado espaço entre os investidores brasileiros que buscam praticidade e eficiência na gestão de seus portfólios. De acordo com Silveira, uma das vantagem desse modelo de investimento é serem negociados em bolsa, o que facilita a compra e venda das cotas de forma ágil e simples.

“Esses fundos reúnem diversos tipos de títulos, como os do Tesouro Nacional, que são considerados de baixo risco, o que os torna atraentes para investidores que buscam segurança”, explica Raquel. No entanto, ela ressalta que a escolha do ETF ideal depende dos objetivos de cada investidor e do tipo de título que deseja incluir na carteira.