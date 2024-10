Qual o melhor investimento na renda fixa: Tesouro Direto, ETFs ou títulos privados?

Para ela, se o objetivo for de curto prazo ou para construção de uma reserva de emergência, os títulos pós-fixados como o Tesouro Selic são "ideais", e isso independe das flutuações do mercado.

Por outro lado, Zucchi destaca que para objetivos de longo prazo, como aposentadoria, por exemplo, outros títulos podem ser boas opções, como Tesouro IPCA+. Porém, ela faz um adendo no caso desses títulos, já que o investidor só deve aderi-los se estiver preparado para segurar esses títulos até o vencimento, evitando perdas com a marcação a mercado se precisar vender o título antes do prazo de vencimento.

"É possível que alguns investidores optem por operar com títulos para tentar ganhar na marcação a mercado, comprando títulos prefixados com a esperança de vendê-los no futuro por um preço maior quando as taxas caírem. Mas pessoas que fizeram isso neste ano de 2024 foram surpreendidas negativamente, pois o movimento dos juros não aconteceu como o previsto no início do ano", explicou Zucchi.

Vale a pena investir nos títulos privados que oferecem prêmios maiores?

Na hora de escolher os melhores títulos privados, ou seja, aqueles que são emitidos por empresas e que conta com um maior potencial de ganho, Rogério Paulucci diz que é necessário que o investidor pondere algumas questões relevantes, dentre eles: