Oi (OIBR3) vai migrar do regime público para o privado; entenda

A Oi (OIBR3), que está em recuperação judicial, anunciou o encerramento dos contratos de concessão de telefonia fixa, formalizando sua migração do regime público para o regime privado na prestação de serviços de telecomunicações.

O movimento foi oficializado com a assinatura do termo único de autorização, cumprindo o acordo estabelecido no termo de autocomposição.

Com essa formalização, a etapa final do processo de equacionamento do equilíbrio econômico-financeiro dos serviços baseados em infraestrutura legada foi concluída, junto com outros temas relacionados à concessão de telefonia fixa.

Segundo a empresa, essa mudança permitirá reduzir custos na prestação de serviços e acelerar a venda de ativos imobiliários. Além disso, a Oi pretende retomar o processo de arbitragem em busca de compensações por desequilíbrios históricos relacionados à concessão.