Itaú (ITUB4) anuncia pagamento de JCP: veja valor

Nesta quinta-feira (28), o Itaú (ITUB4) anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,311 por ação.

Considerando a retenção de 15% de imposto de renda na fonte sobre o JCP, o valor líquido é de R$ 0,264 por ação do Itaú.

De acordo com a companhia, o pagamento será realizado até o dia 30 de abril de 2025, com base na posição acionária de 9 de dezembro deste ano. Portanto, as ações do Itaú passam a ser negociadas ex-direitos a partir do dia 10.

Recentemente, a XP emitiu um relatório atualizando suas estimativas para o banco. A recomendação de compra e o status de 'top pick' do setor foram mantidas, enquanto o preço-alvo saiu de R$ 42 para R$ 43.