Banco do Brasil (BBAS3): BTG tem visão construtiva para 2025

Em novo relatório sobre o Banco do Brasil (BBAS3), os analistas do BTG Pactual atualizaram suas expectativas para o banco e demonstraram uma visão construtiva para 2025.

De acordo com a casa, o BBAS3 está ajustando suas estratégias para enfrentar um cenário desafiador no curto prazo, mas as projeções para 2025 mostram potencial de recuperação e expansão.

Confira os principais pontos destacados pelo BTG sobre o desempenho recente e as expectativas para o Banco do Brasil em 2025:

Desafios no crédito agro

O BB enfrenta dificuldades no segmento de crédito agrícola, que viu um aumento no índice de inadimplência (NPL) para 3,3% no terceiro trimestre de 2024. As pressões devem persistir no curto prazo, diz o BTG, com estabilização esperada apenas a partir de meados de 2025. Apesar disso, o banco projeta crescimento de cerca de 10% na carteira de crédito no próximo ano, impulsionado principalmente pelo segmento rural.