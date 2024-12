Petrobras (PETR4): Goldman indica compra de olho em dividendos

Isso porque a maior parte das receitas da companhia é atrelada ao dólar, enquanto parte significativa dos custos operacionais e investimentos é denominada em reais. Esse efeito cambial, portanto, reforça a posição de caixa da estatal.

Por outro lado, destaca o Goldman Sachs, o novo plano de investimentos da Petrobras o prevê um aumento substancial nos pagamentos de leasing, estimados entre US$ 55 bilhões e US$ 60 bilhões para o período de 2025 a 2029, contra os US$ 35-40 bilhões projetados anteriormente.

A casa acredita que esse aumento pode ser atribuído à renovação de contratos em condições mais onerosas e à inclusão de despesas que antes eram contabilizadas como custos operacionais.

Isso, segundo os analistas, pode limitar a capacidade de pagamento de dividendos extraordinários da Petrobras no futuro.

No médio prazo, o Goldman Sachs projeta uma redução no rendimento do fluxo de caixa livre para uma média de 12% entre 2025 e 2027, devido ao aumento dos pagamentos de leasing e à previsão de queda nos preços do petróleo.

Apesar disso, a casa mantém recomendação de compra para as ações da Petrobras (PETR4), com preço-alvo de R$ 45,10.

A projeção do rendimento de dividendos da Petrobras é de 14% em 2025, sendo que 12% dizem respeito aos pagamentos ordinários e 2% aos extraordinários.