Quanto a Selic subirá nesta quarta? Veja expectativa pré Copom

“A minha expectativa e do mercado de forma geral é de ter uma alta de 0,75% na taxa Selic, por conta da ancoragem das expectativas de inflação se dar apenas no médio prazo, e como ela está levemente acima do teto, e a perspectiva para o ano que vem é de que ela siga pressionada se nada for feito”, completa o planejador financeiro Idean Alves.

Contudo, ao contrário de Patzlaff, Alves entende que, depois desta quarta-feira, a próxima reunião do Copom não deve promover uma nova alta na taxa.

“A tendência é que o remédio seja mais amargo agora para que nas próximas reuniões não seja necessário novas altas”, diz.

Fato é que messe cenário de alta da Selic, diz Patzlaff, o investidor conservador “faz a festa” com investimentos atrelados à Selic, como CDBs e títulos públicos e privados.

“Temos ótimas oportunidades em títulos de inflação, sempre lembrando que algumas empresas privadas podem quebrar nesse meio de caminho, então analise rentabilidade com segurança alinhada ao seu perfil”, diz.