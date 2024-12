Banco do Brasil (BBAS3): agro segue sendo desafio, diz Genial

Em novo relatório sobre o Banco do Brasil (BBAS3), a Genial fala sobre as perspectivas citadas pela empresa durante roadshows em São Paulo, e destaca os desafios enfrentados pelo banco no crédito rural.

Apesar do cenário macroeconômico desafiador, a casa reiterou recomendação de compra para as ações do Banco do Brasil, diante de um valuation atrativo e sólidas perspectivas de desempenho. O preço-alvo para as ações BBAS3 é de R$ 24,95.

Durante os roadshows, diz a Genial, o BB destacou que cerca de 80% do aumento na inadimplência agro no terceiro trimestre de 2024 está relacionado a créditos tomados em setembro de 2023 e não quitados nos prazos estipulados. A estrutura de pagamento em modelo bullet ? com liquidação integral no vencimento ? contribui para a concentração das inadimplências em períodos específicos.

Para 2025, o banco espera que a inadimplência estabilize no primeiro semestre e apresente redução no segundo semestre, impulsionada pela renegociação de dívidas e pela exigência de quitação para obtenção de novos financiamentos.