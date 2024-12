Quanto a Mega da Virada pagou em 2023?

Entre os vencedores do prêmio máximo, uma aposta foi feita pela internet, e as demais vieram de Bom Despacho (MG), Ipira (SC), Redenção (PA) e Salvador (BA).

Já para a Mega da Virada 2024, a estimativa de prêmio é de R$ 600 milhões, o maior valor já oferecido pelas loterias brasileiras.

O sorteio da Mega da Virada ocorre no dia 31 de dezembro, às 20h, no horário de Brasília. As apostas já estão abertas e podem ser feitas até as 18h do dia do sorteio.

É importante destacar que o prêmio da Mega da Virada não acumula. Para faturar os R$ 600 milhões, é preciso acertar as seis dezenas. Caso ninguém acerte, o valor é dividido entre quem acertar cinco números, e assim por diante.

Confira quais foram os últimos prêmios