SNFZ11 registra alta em arredamento e mantém distribuição com DY de 6,83%

O SNFZ11 registrou em novembro alta de 13% no valor pago pelo arrendamento, impulsionado pela valorização da soja no período. Com isso, o fundo preservou a distribuição de R$ 0,055 por cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 6,83%.

Além disso, houve também um reforço da reserva de lucros. O fundo obteve um resultado líquido de despesas de R$ 360.377,16, o que equivale a R$ 0,058 por cota.

Segundo a gestora, o desempenho do SNFZ11 no mês foi influenciado pela maior quantidade de dias úteis no período e pelo aumento do preço da soja, contribuindo para a saúde financeira do fundo.

No campo operacional, a Fazenda Coliseu ? ativo do portfólio ? avançou em suas atividades. A propriedade, que conta com 430 hectares de área agricultável, já iniciou o plantio, que segue sob acompanhamento contínuo da gestão.