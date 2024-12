Qual é a melhor economia do mundo em 2024?

A Espanha é a melhor economia do mundo em 2024. Isso porque o país conquistou o primeiro lugar no ranking elaborado pela The Economist, que avalia o desempenho econômico dos membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ao longo do último ano. Como o Brasil não integra a OCDE, ficou fora da lista.

A publicação britânica também ressalta o ressurgimento dos países mediterrâneos, conhecidos como "PIIGS" (Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha). Esses países, que enfrentaram os maiores desafios durante a crise econômica de 2008, têm mostrado progressos significativos nos últimos anos.

O estudo da The Economist combina cinco indicadores macroeconômicos e financeiros: PIB, desempenho do mercado de ações, inflação, desemprego e saldos fiscais. Ele compara os resultados do terceiro trimestre deste ano com os dados do último trimestre de 2023 ou do início do ano. A análise destaca que os países mediterrâneos da Europa, frequentemente "subvalorizados por seus vizinhos do norte", agora vivenciam um "ressurgimento econômico".

No caso espanhol, o PIB deve crescer 3,5% este ano, impulsionado por um mercado de trabalho sólido e pela imigração, que aumenta a produção econômica. Esse desempenho coloca a Espanha atrás apenas de Israel (6,7%) e Grécia (3,7%) em termos de crescimento do PIB, e bem acima de grandes economias como Alemanha e Itália, que sofrem com preços altos de energia e desaceleração industrial.