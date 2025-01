Ibovespa fecha em alta com Petrobras (PETR4) e varejistas; dólar cai

O Ibovespa encerrou as negociações desta segunda-feira (20) em alta, após oscilar no início do pregão. O principal índice acionário da bolsa brasileira avançou 0,41%, aos 122,855,15 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 121.511,13 pontos e a máxima de 123.171,63 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 11,90 bilhões.

Em um dia marcado por oscilações, as ações da Petrobras iniciaram o pregão em queda, mas reverteram o sinal negativo e contribuíram para os ganhos do Ibov. Na contramão do recuo do petróleo Brent no exterior, Petrobras ON (PETR3) subiu 0,72%, a R$ 41,90, enquanto Petrobras PN (PETR4) avançou 0,24%, a R$ 37,29.

Além disso, as ações dos grandes bancos e das varejistas também subiram em bloco e contribuíram para a variação positiva do indicador.