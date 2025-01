Fundos multimercado alcançaram recordes em 2024; veja quais

Em 2024, a maioria dos fundos multimercado, que misturam estratégias de renda fixa e variável, não conseguiu acompanhar o CDI. Porém, alguns deles se descolaram do contexto de queda e alcançaram retornos até três vezes superiores ao índice de referência, atrelado à taxa Selic.

No levantamento realizado pelo “Guia de Fundos do Valor” divulgado pelo Valor Investe, a mediana dos fundos multimercado apresentou um retorno de apenas 6,68% em 2024, contrastando com um CDI de 10,88%.

No entanto, alguns gestores de fundos multimercado se destacaram: o Adam Macro II FIC FIM atingiu um retorno de quase 29%, enquanto o Kadima High VOL FIM alcançou 24,7%. Outros também se sobressaíram, com retornos entre 15% a 22% durante o mesmo período. Veja o levantamento abaixo:

Os fundos multimercado apresentam umperfil de maior riscoe são mais indicados para investidores dispostos a manter seus investimentos por um período mínimo de três anos.