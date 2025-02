Ibovespa cai e retorna aos 125 mil pontos; Petrobras (PETR4) e grandes bancos recuam

O Ibovespa encerrou as negociações desta segunda-feira (3) em queda e retornou ao patamar dos 125 mil pontos. O principal índice acionário da bolsa brasileira perdeu 0,13%, aos 125.970,46 pontos.

Durante a sessão, o índice Bovespa oscilou entre a mínima de 125.566,40 pontos e a máxima de 126.473,23 pontos. O volume financeiro do dia foi de R$ 14,75 bilhões.

A variação negativa do indicador foi impulsionada pela queda dos papéis da Petrobras, que acompanharam as perdas da cotação do petróleo Brent no exterior e fecharam no vermelho. Petrobras ON (PETR3) perdeu 1,22%, a R$ 41,14, enquanto Petrobras PN (PETR4) caiu 0,50%, a R$ 37,50.

Além disso, os grandes bancos, que dão início à temporada de balanços de resultados do quarto trimestre nesta semana, também caíram em bloco e contribuíram para o resultado negativo do indicador. Entre os destaques, Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 0,93%, a R$ 33,48, e Santander (SANB11) recuou 0,50%, a R$ 25,83.