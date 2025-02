Petrobras (PETR4): BBA reitera 'compra' após reajuste no diesel

Na última sexta-feira (31), a Petrobras (PETR4) anunciou um reajuste de R$ 0,22 por litro de diesel vendido nas refinarias. Após o movimento, o Itaú BBA emitiu um relatório reiterando recomendação outperform (compra) para as ações da estatal.

A casa afirma que o aumento do preço do diesel ocorre em um momento de queda recente nos preços do petróleo e da taxa de câmbio.

Além disso, antecedeu o reajuste do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que foi elevado em R$ 0,06 por litro no último sábado (01).

Com isso, dizem os analistas, a Petrobras se antecipou ao impacto da tributação, ajustando sua política de preços para manter a competitividade no mercado.