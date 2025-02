SNCI11 reforça posição entre os melhores retornos do segmento e gestão detalha alavancagem

O fundo imobiliário SNCI11 manteve me janeiro a manutenção da distribuição de dividendos em R$ 1,00 por cota, consolidando o sexto mês consecutivo nesse patamar. Durante uma live promovida pela Suno Asset, o analista Bruno Zocchi explicou a estratégia do fundo e o impacto da volatilidade do mercado na precificação dos ativos.

Zocchi destacou que, embora a distribuição de proventos tenha permanecido estável, o dividend yield aumentou devido à queda no valor da cota no mercado secundário.

O SNCI11 não ficou imune às oscilações provocadas pelo cenário macroeconômico. A abertura da curva de juros e as projeções de alta da Selic, que pode chegar a 15,75%, impactaram a precificação dos ativos. Para o analista, essa elevação dos juros afeta não apenas a avaliação de renda variável, mas também as decisões de investimento e a capacidade de adimplência dos devedores.

No entanto, no acumulado de 2024, o FII SNCI11 registrou uma rentabilidade patrimonial de 4,29%, superando a média dos FIIs do setor, que ficou em 3,81%. O fundo também apresentou um spread médio de distribuição de 20,18%, destacando-se no mercado.