Azul (AZUL4) fará aumento de capital de até R$ 6,1 bi

O processo resultou na extinção de aproximadamente US$ 1,6 bilhão em dívidas da Azul e na captação de US$ 525 milhões adicionais, fortalecendo a liquidez da companhia e reduzindo sua alavancagem.

Com a reestruturação, a alavancagem da Azul passou de 4,8 vezes para 3,4 vezes em relação ao nível registrado no terceiro trimestre de 2024. A empresa destacou que essas medidas contribuirão para melhorar sua estrutura de capital e aumentar sua flexibilidade financeira no futuro.

Entre os principais acordos firmados, estão as negociações com arrendadores e fabricantes, que resultaram na conversão de US$ 557 milhões em obrigações em 94 milhões de novas ações da Azul cuja emissão está prevista para o primeiro trimestre de 2025.

Além disso, US$ 243,6 milhões em notas existentes foram substituídos por novos acordos comerciais, permitindo ajustes nos prazos de vencimento e inclusão de juros incorporados ao principal.