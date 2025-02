Quanto custa uma assessoria de investimentos?

No modelo comissionado de remuneração, que ainda é adotado por boa parte das assessorias, o pagamento do assessor de investimentos varia de acordo com comissões que ele recebe ao indicar determinado produto para o seu cliente.

Isso tende a gerar um certo conflito de interesses, uma vez que o cliente não tem clareza se aquele produto que lhe foi indicado realmente é o melhor para a sua carteira. Além disso, há uma falta de transparência sobre os valores que estão sendo pagos.

Já no modelo fee fixo, mais adotado internacionalmente, o assessor de investimentos recebe um pagamento fixo, sem a incidência de bônus ou comissões, o que garante mais transparência na relação com o cliente.

A modalidade amplamente difundida no exterior vem ganhando relevância no mercado nacional. Por aqui, a Status Invest Assessoria de Investimentos, por exemplo, é uma das principais assessorias a utilizar esse modelo.

“O fee fixo é o modelo com o qual a gente trabalha e no qual a gente acredita. Ele faz mais sentido tanto pro assessor quanto pro cliente, pois é um modelo vencedor no longo prazo. O modelo comissionado, aliás, já foi inclusive proibido em alguns países da Europa”, explica Mateus Apud.

