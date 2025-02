Itaú (ITUB4) anuncia R$ 15 bilhões em dividendos

Além disso, o ITUB4 anunciou a recompra de até R$ 3 bilhões em ações. O programa poderá envolver até 200 milhões de papéis e tem como objetivo beneficiar os acionistas por meio da redução do número de ações em circulação, o que aumenta o rendimento dos dividendos futuros.

Veja detalhes do balanço do Itaú (ITUB4)

O Itaú (ITUB4) teve lucro líquido gerencial de R$ 10,884 bilhões no quarto trimestre de 2024, um resultado 15,8% superior ao do mesmo período de 2023. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, representa um crescimento de 2%.

O lucro do Itaú cresceu graças à expansão das margens e das receitas com serviços, associado à redução do custo do crédito, possível diante da queda da inadimplência. No ano de 2024, o Itaú teve lucro de R$ 41,403 bilhões, uma expansão de 16,2% em relação a 2023.

A carteira de crédito do Itaú subiu 15,5% em um ano, ou 10,2% se desconsiderado o efeito do câmbio, para R$ 1,359 trilhão. Houve crescimento em todas as carteiras, mas ele foi maior nas de grandes empresas (+21%, impulsionada pela variação do dólar ante o real) e de micro, pequenas e médias empresas (+17,7%).